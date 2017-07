Amazon Prime Day 2017: il colosso di Seattle rilascia i primi dati

Si è concluso alla mezzanotte di oggi, 12 Luglio, l’. Il colosso di Seattle probabilmente nei prossimi giorni rilascerà i dati di vendita sugli oggetti più acquistati nel corso delle 30 ore di promozioni, ma nel frattempo ha già diffuso alcune stime.

Nella fattispecie, su Amazon sono stati venduti:

Tanti barbecue da poter grigliare più di 2 tonnellate di Hamburger contemporaneamente.

Tante confezioni di Oreo da poter offrire un biscotto a tutti gli abitanti di Messina.

Tanti Twister che, se si disponessero i tappeti da gioco uno a fianco all'altro occuperebbero tutti i campi da tennis del Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia.

Tanti dvd di Tim Burton da poter riempire tutte le sale cinematografiche italiane.

Un dato però è stato rilasciato sul prodotto più venduto il 10 Luglio: “il best seller della prima giornata 10 luglio di Prime Day in Italia è stato Finish Powerball (pastiglie per la lavastoviglie)”.

A questo punto non ci resta che attendere i dati ufficiali, che la società dovrebbe rilasciare nelle prossime ore.