Amazon Prime Day 2017: offerte in attesa dell'evento del 10 luglio

Ilpartirà ufficialmente l': 30 ore di sconti pazzi su Amazon Italia, con migliaia di prodotti in vendita a prezzi fortemente ridotti. Per prepararsi all'evento, da oggi e per un periodo limitato gli iscritti al servizio Prime possibile acquistare alcuni prodotti a costi ridotti.

Dal 5 al 10 luglio gli abbonati Amazon Prime potranno acquistare Kindle Paperwhite e Kindle Voyage ricondizionati (certificati) ai prezzi riportati di seguito:

Nel caso di Kindle Paperwhite lo sconto è pari al 30 euro sul prezzo di listino mentre per Kindle Voyage il risparmio è di ben 40 euro. Altre promozioni riguardano le Action Cam GoPro Hero 4 scontate del 10%, orologi uomo/donna scontati del 20% e una selezione di eBook in vendita con il 50% di sconto in esclusiva per i clienti Amazon Prime.

Le sorprese però non finiscono qui perchè dal 5 al 10 luglio gli abbonati Prime potranno godere di uno sconto del 20% su una selezione di prodotti ricondizionati. Infine, tra i vantaggi di Amazon Prime ricordiamo consegne illimitate in un giorno su due milioni di prodotti, archiviazione illimitata su Amazon Prime Photos, accesso anticipato alle offerte e il diritto a buono sconto di 5 euro guardando un film o una serie TV su Amazon Prime Video.

Iscriviti oggi ad Amazon Prime, il prezzo dell'abbonamento è pari a 19.99 euro l'anno, il primo mese è gratuito e puoi cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento. Solamente gli abbonati Prime potranno godere delle esclusive offerte dell'Amazon Prime Day 2017, al via lunedì 10 luglio.