Amazon Prime Day 2017: Surface Pro 4 disponibile a prezzo scontato!

Continua il nostro coverage per il Prime Day 2017 di Amazon, che è cominciato nella giornata di ieri alle 18:00 e durerà fino alla mezzanotte di domani, 12 Luglio. Tra le tante offerte degne di nota vi segnaliamo ildi Microsoft da 8 gigabyte ad un prezzo davvero molto conveniente.

Il tablet all-in-one, nella versione con processore Intel Core i5, SSD da 256 gigabyte e cover in Alcantara, infatti, può essere portato a casa a 999 Euro, con spedizione garantita in 3 giorni con Prime, per un risparmio totale di 564 Euro rispetto al prezzo originale di 1563,90 Euro.

L’offerta chiaramente è esclusiva per i clienti Prime e terminerà tra poco più di dieci ore. Il Surface Pro 4 include anche una versione di prova di Office 365 Personal valida per 30 giorni, da poter usare sul tablet/pc basato su Windows Pro 10.

Un’occasione assolutamente da non perdere per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un dispositivo simile e che sono alla ricerca di un’offerta vantaggiosa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale, disponibile a questo indirizzo.