Amazon Prime Day: consegne gratuite garantite in due ore con Prime Now

In occasione del, che partirà questo pomeriggio alle 18:00 e terminerà alla mezzanotte di domani,ha ampliato la propria rete di consegne, garantendo, per i clienti Prime di Milano e dei 46 comuni dell’hinterland, la consegna gratuita in due ore con il servizio

“Rendendo semplice e veloce il processo di acquisto, Prime Now vuole restituire tempo ai suoi clienti per poter fare le cose che amano di più. È per questo che siamo lieti di dare la possibilità ai clienti Prime di Milano e hinterland di ricevere ancora più velocemente le promozioni del Prime Day” afferma Mariangela Marseglia, EU Director di Prime Now. “Grazie a Prime Now anche una grigliata estiva dell’ultimo minuto diventa facile e veloce da organizzare in tutta tranquillità”.



Questa promozione varrà su alcune offerte esclusive, come le carni pregiate, inclusa una selezione di Carni dal mondo, ma anche i prodotti regionali pugliesi e sardi.

Ma non è tutto, perchè durante le trenta ore, i clienti Prime che utilizzeranno per la prima volta Prime Now riceveranno uno sconto da 20 Euro sul primo ordine inserendo il codice promozionale PRIMENOW20.