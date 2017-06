Amazon: il Prime Day dovrebbe tenersi il prossimo 11 Luglio

Da qualche anno,annualmente tiene il Prime Day , ovvero la giornata dedicata agli iscritti al programma Prime che, solo per 24 ore, possono accedere ad una vasta gamma di articoli a prezzi stracciati.

Secondo le ultime indiscrezioni anche quest’anno il gigante di Seattle avrebbe intenzione di replicare e proporre ai propri utenti il Prime Day.

La data prescelta sarebbe l’11 Luglio, mentre dal 5 al 10 Amazon potrebbe proporre ai propri utenti i classici sconti pre-Prime Day, che faranno da apripista in vista della vera e propria giornata di sconti.

Chiaramente, come sempre Amazon non diffonderà alcun elenco dei prodotti che saranno disponibili a prezzo scontato, ma il tutto dovrebbe dividersi in due categorie: gli sconti a tempo e quelli ad esaurimento scorte.

E’ probabile che nelle ore precedenti, su Reddit soprattutto, emerga qualche tipo di lista, ma il consiglio come sempre è di seguire con attenzione Amazon. Per il momento restiamo in attesa di qualche tipo di comunicazione da parte della società.