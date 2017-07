Amazon Prime Day: Sony Xperia X da 32GB a 214,90 Euro!

Ancora offerte dall’. Adesso ci giunge notizia che il gigante di Seattle sta offrendo, ad un prezzo estremamente scontato, il nuovodida 32 Gigabyte, nella versione nero/antracite e bianco a soli

Si tratta di un prezzo inferiore del 66% rispetto a quello di listino, di 629,90 Euro. Anche in questo caso l’offerta è riservata agli utenti Prime e terminerà a mezzanotte, ma nel momento in cui vi stiamo scrivendo sono state già richieste il 46% delle unità, quindi il consiglio è di affrettarvi se avete intenzione di acquistarlo.

L’Xperia X include uno schermo da 5 pollici, 32 Gigabyte di memoria interna, 3 gigabyte di RAM e processore Qualcomm Snapdragon 650. Per la scheda tecnica e, soprattutto, la pagina in cui è possibile acquistarlo, vi rimandiamo a questo indirizzo. Su Everyeye.it trovate anche altri smartphone in offerta su Amazon per il Prime Day 2017.