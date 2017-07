Amazon Prime Video disponibile ora su NVIDIA SHIELD

annuncia l'arrivo dell'appsu. Il servizio di streaming video che offre migliaia di film e serie televisive approda, quindi, su SHIELD TV, consolidando ulteriormente il suo ruolo come dispositivo per lo streaming più avanzato sul mercato, nonché l'unico del suo genere con supporto al 4K e HDR.

Diverse tra le serie TV più famose di Amazon, come ad esempio The Man in the High Castle, American Gods oppure Grand Tour, offrono intrattenimento di grande qualità in 4K e HDR. Da oggi, SHIELD TV con Prime Video mette a disposizione la più ampia offerta di contenuti in 4K, che già includeva quelli su Netflix (con HDR) e YouTube. A questi si aggiungono poi PLEX e, per il nostro paese, anche Infinity TV, consentendo ai possessori di SHIELD TV di avere a disposizione davvero il meglio.



Per festeggiare il lancio di Amazon Prime Video su SHIELD, NVIDIA offre poi la possibilità di acquistare SHIELD TV al prezzo promozionale di 199 Euro IVA inclusa (anziché 239 Euro) in occasione dell'Amazon Prime Week, che sarà attiva fino a Sabato 15 Luglio 2017.