Amazon Prime Video: in spedizione i buoni da 5 Euro

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia dell’interessante promozione lanciata da Amazon che prevedeva il regalo di un buono da 5 Euro per tutti coloro che hanno guardato un episodio di una qualsiasi serie TV o film sudal 5 all’11 Luglio.

Amazon, nella giornata di ieri, ha iniziato a spedire i buoni via mail a coloro che hanno seguito la procedura, in linea con quanto affermato dallo stesso gigante di Seattle che proprio nelle condizioni dell’offerta aveva specificato che le spedizioni sarebbero avvenute entro e non oltre il 20 Luglio.

La procedura è molto semplice: via email arriverà una semplice comunicazione in cui gli utenti saranno avvisati del fatto che hanno ottenuto un buono da 5 Euro, da spendere entro e non oltre un mese dall’aggiunta all’account. A questo punto basterà cliccare sul pulsante “Aggiungi Buono”, quindi effettuare il login nell’account Prime, ed il gioco sarà fatto.

Le spedizioni sono in corso anche in queste ore e non tutti potrebbero riceverlo nello stesso istante.