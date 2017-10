Amazon propone un comodo adattatore per iPhone 8 a un prezzo molto competitivo

Dall'annuncio ufficiale dell'iPhone 7, fino al più recente del Pixel 2, sempre più telefoni si trovano sprovvisti del jack audio da 3.5 mm.ci viene in aiuto con un comodo adattatore e un prezzo di listino migliore dei concorrenti.

Con la recente decisione di Google di rimuovere il jack audio da 3,5 millimetri sui suoi dispositivi Pixel 2, ci troviamo tutti d'accordo sul fatto che la maggior parte dei telefoni di ora e che usciranno in futuro non saranno dotati di una porta audio standard.

L' epoca in cui potremmo caricare i nostri dispositivi e utilizzare le cuffie contemporaneamente sta per terminare. Fortunatamente Amazon è qui per risolvere la situazione, almeno per gli utenti di iPhone, con un adattatore molto ben progettato e a un prezzo minore rispetto a quello che Apple vende tramite il suo partner ufficiale Belkin a 34.99 euro.

Il marchio Basics di Amazon ha iniziato in queste ore a produrre l'adattatore per jack auricolari da 3,5 mm, consentendo agli utenti possessori di iPhone 7, iPhone 8 e, in futuro anche di iPhone X, di collegare contemporaneamente cuffie cablate e cavo di ricarica. Ha un prezzo di 30 euro e è ora disponibile per l'acquisto.

L'adattatore proposto da Amazon risulta 5 euro più conveniente, inoltre è più piccolo e più compatto dell'alternativa Belkin, rendendolo più facile da trasportare.