Amazon: questo brevetto mostra delle piattaforme mobili per il decollo di droni

Come pensadi rivoluzionare il mondo delle consegne a domicilio? Più o meno così. Amazon ha presentato undove mostra il funzionamento di una postazione mobile pensata per permettere il. Ecco di cosa si tratta.

Il brevetto, che è stato depositato presso la USPTO, immagina dei container capaci di essere piazzati su navi, treni e autocarri. I container dovrebbero servire da hub per la distribuzione, contenendo al proprio interno degli stock di merce specifica e, quindi, un sistema robotico in grado di caricare i droni con la merce e di ricaricarne le batterie.

La strategia sarebbe quella di posizionare i container in zone con una forte di richiesta di determinati prodotti, in modo da accelerare le consegne anche in quelle zone distanti dai centri di distribuzione di Amazon.

Difficile dire se vedremo presto (o addirittura mai) questa soluzione in funzione. L'idea sembra comunque estremamente brillante.