Amazon ha regalato 1,7 milioni di...banane ai propri dipendenti

Interessante e curioso retroscena svelato dal Wall Street Journal su. A quanto pare, l’amministratore delegato della compagnia, da circa due anni avrebbe dato ordine di montare due stand per distribuire banane ai dipendenti che lavorano presso la propria sede di Seattle.

Il quotidiano riferisce che i due stand, nei due anni, hanno distribuito più di 1,7 milioni di banane, il tutto a favore dell’industria.

Il Journal riferisce che il frutto è visto da Bezos come uno spuntino sano e completo, e conveniente anche per i dipendenti e la gente del posto, dal momento che non occupa nemmeno troppo spazio e può essere mangiato velocemente.

A sostegno di questa operazione ci sono i così detti “banistas” e “bananagers”, che tiene traccia della quantità di banane spostate. L’impatto di questa distribuzione si è sentito anche per le vicine caffetterie vegetariane, come Anar, che ha dovuto ripensare all’uso di banane nel suo menù. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente anche dai dipendenti.