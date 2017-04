Amazon sarebbe pronta ad acquistare i diritti tv della Serie A

Incredibile rumor lanciato nell’edizione odierna di goal.com. Il famoso quotidiano online dedicato al mondo del calcio, infatti, si è a lungo soffermato sulla corsa ai diritti TV della, ed ha lanciato un rumor che ha davvero del clamoroso.

Secondo quanto riportato dal giornale, che riprende un rumor lanciato a sua volta da Il Corriere della Sera, oltre ai vari Mediaset e Sky sarebbe pronta a presentare un’offerta d’acquisto per le partite del campionato italiano anche Amazon, che potrebbe trasmettere in diretta parte o tutti i match della Serie A sul servizio Amazon Prime Video, da qualche mese ormai disponibile anche in Italia.

Chiaramente non si tratterebbe di un accordo di esclusiva, dal momento che Sky e Mediaset sono comunque i servizi più diffusi nel nostro paese: l’emittente satellitare di Murdoch parte da una posizione di vantaggio, mentre il gruppo della famiglia Berlusconi potrebbe anche sfruttare la collaborazione con Telecom per aggiudicarsi una fetta dei diritti più ampia rispetto all’attuale.

Altri concorrenti portano a Discovery ed Eurosport, ma questa vera e propria guerra digitale potrebbe protrarsi fino a luglio.