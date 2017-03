Amazon: Sconti e Offerte smartphone, fotocamere, monitor, stampanti, accessori

Tornano gli sconti di: anche oggi, il negozio online propone tante offerte su, tablet, personal computer (destkop e portatili), accessori, periferiche, fotocamere, monitor, TV e gadget. Ecco le promozioni più interessanti di giovedì 9 marzo 2017.

Abbiamo selezionato per voi alcune offerte particolarmente degne di attenzione, valide solamente per poche ore. Di seguito, l'elenco dei prodotti in sconto per la giornata odierna:

Sconti Tech Amazon.it - 9 Marzo 2017

Da segnalare in particolare l'ottima offerta relativa allo smartphone, proposto a meno di 400 euro. Buoni sconti anche sullee sulla fotocamera Canon Powershot SX720 HS.