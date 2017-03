Amazon: Sconti e Offerte smartphone, PC, tablet, fotocamere, accessori

Tornano gli sconti di Amazon: il negozio online propone tante offerte su smartphone, tablet, personal computer, accessori, fotocamere, monitor e gadget geek. Ecco le promozioni più interessanti di giovedì 16 marzo 2017.

Abbiamo selezionato per voi alcune offerte particolarmente degne di attenzione, valide solamente per poche ore. Di seguito, l'elenco dei prodotti in sconto per la giornata odierna:

Sconti Tech Amazon.it - 16 Marzo 2017

Da segnalare in particolare le buone offerte sul Lenovo Moto G4 Play 4G venduto a 129,90 euro e sul tablet Lenovo TAB 3 (7 Pollici) proposto all'interessante prezzo di 85,22 euro. Per gli amanti della fotografia, segnaliamo la fotocamera compatta Canon Powershot SX720 HS a 288,99 euro.