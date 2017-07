Amazon: Sconti smartphone, elettronica, informatica - Offerte del 6 Luglio 2017

Puntuale come sempre, ma questa volta in attesa delche partirà alle 18:00 del prossimo 10 Luglio, torna il nostro appuntamento con le migliori offerte in ambito tech e smartphone inserite daper la giornata di oggi nel proprio catalogo.

Ne abbiamo scelte dieci per voi, ma le altre sono visualizzabili attraverso la pagina "Offerte" e quindi inserendo i filtri "Informatica" ed "Elettronica":



Sconti Amazon Elettronica e Informatica

Quanto è interessante?







2 Segnala Notizia Segnala Errori

Ricordiamo che per un periodo limitato Amazon regalaa tutti i clienti Prime che guarderanno un film o un episodio di una serie TV su. Inoltre, fino al 10 luglio è in corso la speciale promozione