Amazon: sconti sul Prime per le famiglie bisognose degli USA

Interessante e lodevole iniziativa lanciata da Amazon negli Stati Uniti. Il gigante degli e-commerce, infatti, ha annunciato che offrirà uno sconto sugli abbonamentiper tutte le famiglie bisognose degli USA e che partecipano ad uno dei tanti programmi governativi.

Nella fattispecie, coloro che sono in possesso della tessera EBT (Electronic Benefits Transfer) o che partecipano a programmi tipo TANF (Temporary Assistance for Needy Families) o SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) potranno accedere a prime ad un prezzo mensile di 5,99 Dollari al posto di 10,99 Dollari.

“Abbiamo progettato questa opzione per tutti coloro che ricevono assistenza dal governo e che quindi hanno diritto di accedere ad i nostri prezzi vantaggiosi” ha affermato Greg Greeley, vice presidente di Amazon Prime.

Per poter partecipare al programma, gli utenti dovranno iscriversi in un’apposita sezione con il numero della tessera del governo e controcorrente.

Un’iniziativa senza dubbio importante, che dimostra ancora una volta come Amazon sia vicina ai bisogni degli utenti.