Amazon: si dimette il capo degli Amazon Studios Roy Price

Secondo quanto riportato da Deadline, il capo degli Amazon Studios, Roy Price , che la scorsa settimana era stato sospeso della compagnia di, si sarebbe dimesso dal suo ruolo nell’ambito dello scandalo riguardante gli abusi sessuali del produttore di Hollywood

Amazon ancora non ha confermato il tutto in via ufficiale, ma è chiaro che le dimissioni di Roy Price rappresenterebbero una conferma delle accuse mosse dall’attrice Isa Hackett, che sul proprio account ufficiale Twitter aveva rivelato un retroscena inquietante: Price era a conoscenza delle molestie di Weinstein.

Nel frattempo, il capo dello studio cinematografico è ancora al centro del polverone, e col passare dei giorni sono sempre più le attrici che stanno denunciando l’accaduto. Molti utenti di Twitter, recentemente, hanno iniziato ad utilizzare l’hashtag #MeToo per parlare delle loro esperienze, e per aumentare la consapevolezza che spesso casi come questi vengono ignorati dalle autorità e le forze dell’ordine, oltre che in ambienti di lavoro.