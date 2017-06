Amazon: ufficiale la data del Prime Day 2017, 30 ore di promozioni!

Trovano conferma le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa., infatti, il prossimo 11 Luglio terrà il, una giornata di sconti per tutti gli iscritti al programma del gigante degli e-commerce, che metterà in promozione centinaia di migliaia di prodotti.

Rispetto agli scorsi anni, però, c’è una novità importante, perchè quest’anno i clienti Prime avranno a disposizione trenta ore di shopping, in quanto le promozioni partiranno alle ore 18:00 di Lunedì 10 Luglio.

A livello di copertura, Prime Day raggiungerà tredici paesi ed i nuovi e vecchi iscritti di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio ed Austria.

I nuovi clienti, potranno utilizzare il Prime gratuitamente per i primi 30 giorni.

Le novità non finiscono qua, perchè in occasione del Prime Day, il 9 Luglio a Milano in Piazza del Cannone Amazon terrà una festa aperta a tutti con musica, artisti di strada ed i DJ di Radio 105, il tutto dalle ore 20:00.