Amazon utilizzerà i paracadute per la consegna delle spedizioni

Che Amazon sia al lavoro su nuovi modi per consegnare i propri pacchi. Di recente, il gigante degli e-commerce ha anche brevettato un’etichetta per le spedizioni che include addirittura un paracadute, il tutto “per consentire la consegna di pacchetti da veicoli senza pilota o aerei”.

Il brevetto, come riportato da GeekWire, è stato depositato nell’Agosto del 2015 e concesso dall’US Patent And Trademark Office lunedì scorso.

Non è chiaro al momento se questo sistema verrà mai usato, tanto meno se verrà incorporato nel progetto Prime Air di Amazon.

Il sistema prevede un’etichetta da integrare con un paracadute ripiegato ed una rete di cavi. in questo modo una serie di sensori integrati, e gli ammortizzatori, controlleranno la discesa del pacco e la renderanno più morbida. Il sistema può anche essere adattato per più oggetti.

E’ chiaro che, alla luce di tutto, è altamente probabile che il tutto venga integrato in Prime Air, che Amazon ha già testato nel Regno Unito alla fine dello scorso anno.