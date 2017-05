Amazon Video per Apple TV: debutto vicino, annuncio il prossimo mese?

La lunga attesa degli utenti potrebbe essere finalmente finita. Secondo quanto riportato da BuzzFeed, infatti, il prossimo mese nel corso della WorldWide Developers Conference,dovrebbe annunciare l’approdo sull’delladel client ufficiale di

Come facilmente intuibile, si tratterà di un’applicazione completamente progettata per il set-top box della compagnia di Cupertino, che vedrà concretizzarsi l’accordo ormai raggiunto qualche settimana fa tra i due giganti del web, dopo un periodo di stallo durato più di qualche anno.

L’applicazione dovrebbe debuttare nel corso dell’estate, ma i tempi di rilascio potrebbero cambiare a seconda dello stato dei lavori.

In cambio, Amazon riprenderà la vendita della Apple TV nel proprio listino, dopo che aveva bloccato le vendite nell’Ottobre del 2015 a causa di alcuni problemi con la compagnia di Cupertino aventi ad oggetto proprio la mancanza di un modo per permettere agli abbonati Prime di accedere ai contenuti. Dopo mesi di scontri, con dichiarazioni forti anche da parte del CEO Jeff Bezos, le parti si sarebbero riavvicinate e potrebbero annunciare la tregua nel corso della conferenza per gli sviluppatori.