Amazon vola in borsa: il titolo supera quota 1.000 Dollari

Periodo d’oro per Amazon . Per la prima volta in assoluto da quando il gigante diè approdato in borsa, infatti, le azioni hanno superato quota 1.000 Dollari. Ciò vuol dire che, nel solo 2017, il titolo ha incrementato il proprio valore del 33%, portando la capitalizzazione a 120 miliardi di Dollari.

L’azienda che opera nel settore degli e-commerce è la seconda dello S&P 500 a toccare tale cifra. La prima è stata Priceline nel 2013. Gli analisti però sostengono che a breve potrebbe esserci un ulteriore aumento, del 10%, che potrebbe portare il valore a 1.100 Dollari.

Come notato da molti, il 2017 si sta rivelando una gallina dalle uova d’oro per i giganti della Silicon Valley. Basti, infatti, pensare che le azioni di Facebook hanno registrato un incremento del 33% nel 2017, mentre Alphabet, la holding di Google, ha visto aumentare la propria valutazione del 26% nel corso dell’anno. Le azioni Microsoft, invece, hanno incrementato il valore del 13% dall’inizio dell’anno.