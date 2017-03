AmazonFresh Pickup: frutta e verdura nel vostro bagagliaio in 15 minuti

Amazon sforna continuamente nuove idee e servizi: dopo il lancio dei supermercati privi di cassiere, oggi tocca ad. Il colosso di Seattle ha ben pensato di farvi ordinare comodamente da casa la spesa di frutta e verdura, da ritirare presso il punto di ritiro più vicino.

La grande A vi promette di avere tutte le vostre buste direttamente nel bagagliaio della macchina a partire da 15 minuti dopo l’ordine. Il servizio sarà totalmente gratuito per gli abbonati al servizio Premium negli Stati Uniti e non ci sarà un obbligo minimo di spesa - questo però solo fra qualche tempo, in fase beta potranno goderne solo i dipendenti Amazon.

L’idea di AmazonFresh Pickup esiste sin dal 2015, quando Amazon aveva intenzione di aprire i suoi primi locali in California, a Sunnyvale, ora però il servizio sta diventando realtà - per l’ennesima volta però chissà se lo vedremo mai arrivare in Italia.