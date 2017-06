AMD aggiorna la grafica delle workstation entry-level con le nuove GPU

annuncia due nuove GPU professionali,, in grado di offrire ottime prestazioni per soluzioni entry-level, ed in grado di gestire i flussi di lavoro in ambito di progettazione, produzione industriale, media, entertainment e finanza.

Grazie a questi nuovi prodotti AMD ridefinisce la grafica delle workstation entry-level, con caratteristiche incredibili per i professionisti a partire da un prezzo retail suggerito di $199 per la Radeon Pro WX 3100 e $149 per la Radeon Pro WX 2100:

Applicazioni certificate e ottimizzazioni per i driver: Entrambe le schede sono certificate e ottimizzate per i più noti programmi di design, progettazione e modellazione professionale sul mercato, tra cui SOLIDWORKS, PTC Creo, Siemens NX e CATIA. Le schede WX 2100 e WX 3100 sono le più potenti soluzione grafiche per le workstation, sviluppate con ottimizzazioni specifiche per SOLIDWORKS, rispettivamente del 60% e del 47% in più rispetto ai concorrenti NVIDIA.

Miglioramenti generazionali: le schede WX 2100 e WX 3100 hanno visto miglioramenti di prestazioni eccezionali rispetto ai loro predecessori, fino al 95% e 2,3x rispetto alle generazioni precedenti.

Design efficiente dal punto di vista energetico: entrambe le schede grafiche supportano tecnologie di monitoraggio e gestione dei consumi uniche, progettate per ridurre il consumo di energia inattivo

Basate sull’architettura della GPU a 14nm "Polaris", entrambe le schede sono dotate di otto unità di calcolo (512 processori di flusso) per gestire i carichi di lavoro degli utenti sullo schermo e offrire 1.25 TFLOPS di calcolo.

I professionisti beneficeranno anche del supporto clienti 24/7 e di una garanzia di tre anni con la possibilità di una garanzia facoltativa estesa fino a sette anni.

Le Radeon Pro WX 2100 & 3100 saranno disponibile a partire da giugno.