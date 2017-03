AMD aggiorna il profilo multi-GPU per Mass Effect Andromeda

ha rilasciato un nuovo aggiornamento driver giusto in tempo per l'arrivo sul mercato del nuovo, atteso titolo di BioWare,. Esso sarà disponibile per la vendita al pubblico a partire dalla giornata di domani, e ilè giunto per l'occasione alla versione 17.3.3.

Il focus della release è sul supporto al multi-GPU, cioè quindi sulle configurazioni CrossFire. La scorsa versione, con numero 17.3.2, aveva già fornito le ottimizzazioni necessarie per Mass Effect Andromeda, ma esclusivamente alle configurazioni a singola scheda. I benefici per gli utenti con CrossFire dovrebbero essere molteplici, e dovrebbero andare dal puro aumento di frame rate (utilizzando una percentuale maggiore delle schede grafiche) alla risoluzione di bug vari, come quello relativo al flickering delle texture che appare solo con più GPU in parallelo. Per scaricare l'aggiornamento potete rifarvi al sito ufficiale di AMD.