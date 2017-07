AMD annuncia le nuove schede video RX Vega con prezzi a partire da 400 dollari

ha presentato nelle scorse ore tre nuove schede video della serie, pensata per la fascia alta, con prezzi da 399 a 599 dollari, tasse escluse.

La nuova linea Radeon RX Vega andrà a scontrarsi direttamente con le schede della famiglia GTX 1080 di NVIDIA, l'obiettivo di AMD è quello di proporre una scheda video pensata per i gamer con un prezzo di listino comunque contenuti, a partire da 399 dollari. Il modello con raffreddamento a liquido costerà invece 499 dollari.

Tre i modelli disponibili: RX Vega 56, RX Vega 64 e un modello evoluto di quest'ultimo con raffreddamento a liquido. AMD ha previsto anche alcuni bundle speciali per alcuni mercati (non meglio specificati), i quali dovrebbero contenere una scheda Vega, una CPU Ryzen, una scheda madre e un monitor Samsung con tecnologia FreeSync.

Le tre nuove schede saranno disponibili in Nord America dal 14 agosto, al momento non ci sono dettagli precisi riguardo il lancio e i prezzi per il mercato internazionale.