AMD: disponibile l'upgrade per portare NVMe RAID sul chipset AMD X399

Le ultime settimane hanno decretato i processoricome la soluzione migliore per chi crea e fruisce contenuti di qualità in grandi quantità. È non è complicato capire perché: tanti core, molte linee PCI Express e tutta la potenza offerta dal supporto alle memorie quad-channel.

Oggi l’azienda aggiunge un ulteriore elemento a questo quadro d’insieme, la disponibilità in beta gratuita del supporto della modalità NVMe RAID.

Il supporto è disponibile solo sulla piattaforma AMD Threadtripper e sul sistema operativo Windows 10 a 64 bit. Il pacchetto può essere scaricato attraverso questo indirizzo, in cui sono contenuti tutte le raccomandazioni e le note per concludere l'installazione con successo

Inoltre, AMD ha anche pubblicato, sempre nell'indirizzo pubblicato sopra, un questionario per registrare il risconto da parte degli utenti che sceglieranno di portare a termine la procedura. Come sempre, vi invitiamo a scrivere anche nei commenti le vostre opinioni.