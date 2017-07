AMD lancia i nuovi processori Ryzen 3

annuncia la disponibilità dei nuovi processori, le soluzioni perfette per desktop ad alta efficienza con dei costi contenuti. I due modelli sono rispettivamente

I processori Ryzen 3 offrono prestazioni quad-core sbloccate pensate per processi di calcolo e per il gaming, e si uniscono ai pluripremiati processori per desktop AMD Ryzen 7 e Ryzen 5 in un ecosistema di schede madri AM4 già vasta e in continua crescita.

Prezzi

Ryzen 3 1300X: 4-core, 4-thread, 3.5 GHz / 3.7 GHz: 136,00 € IVA Inclusa

Ryzen 3 1200: 4-core, 4-thread, 3.1 GHz/ 3.4 GHz: 115,00 € IVA Inclusa

A partire da oggi saranno disponibili sul mercato 2 CPU per desktop Ryzen 3 a 4-core e 4-thread ed entrambe supportano la nuova infrastruttura AM4 presente in tutta la gamma di processori Ryzen. AMD Ryzen 3 1300X e Ryzen 3 1200 sono stati appositamente progettati per ottimizzare le prestazioni in ambito eSport e per i processi di calcolo. Grazie ai quattro core, Ryzen 3 1300X e Ryzen 3 1200 garantiscono un notevole vantaggio competitivo in termini di capacità di processare più informazioni contemporaneamente, assicurando al tempo stesso prestazioni eccezionali per il gaming. Inoltre, come tutti i processori socket AM4, i Ryzen 3 hanno il moltiplicatore sbloccato, il che garantisce prestazioni superiori anche agli utenti che apprezzano la libertà di fare overclocking (aumentarne la velocità).