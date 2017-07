AMD non punta al settore del mining per la crescita a lungo termine

Secondo gli ultimi report finanziari AMD ha registrato entrate pari anel secondo trimestre del 2017, che ha evidenziato un incremento delrispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ottimo risultato è da attribuire al sold-out delle schede video dovuto all'esplosione del mining di criptovaluta.

La criptovaluta che ha permesso al fenomeno del mining di allargarsi ad una grande fetta di pubblico è l'Ether della piattaforma Ethereum. Poiché rispetto al Bitcoin è possibile fare mining di Ether con delle schede video commerciali e il valore della moneta è attualmente uno dei più alti tra tutte le criptovalute, sono i chiari i motivi per cui c'è stato un acquisto di massa delle schede video, in particolar modo le AMD Radeon RX 400 e 500.

Nonostante tutto AMD non considera il mining di criptovalute parte delle strategie di crescita a lungo termine, anche se non è escluso che i piani possano cambiare a seconda di come si comporterà il mercato nei mesi a seguire. Il CEO Lisa Su ha dichiarato: "per quanto riguarda le criptovalute, abbiamo rilevato una richiesta molto alta. Però è importante dire che non avevamo le criptovalute nelle nostre previsioni e non le vediamo come un'opportunità di crescita per il lungo termine. Certamente continueremo ad osservare gli sviluppi della tecnologia della Blockchain."

Attualmente il Bitcoin è la criptovaluta di riferimento per questo mercato e le sue sorti dopo il primo agosto sono rilevanti per tutti quelli che stanno seguendo lo sviluppo delle monete digitali e la tecnologia della Blockchain.