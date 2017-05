AMD: nuovi aggiornamenti su AGESA, a ridosso del lancio delle nuove CPU Ryzen

A pochi mesi di distanza dal lancio dei processori AMD continua incessantemente a sviluppare nuovi aggiornamenti per le sue piattaforme, concentrandosi ora su AGESA e l’overclocking e oggi ha pubblicato un nuovo blog post sugli aggiornamenti di AGESA.

AGESA è un acronimo che sta per "AMD Generic Encapsulated Architecture System" ed è responsabile dell'inizializzazione dei processori AMD x86-64 durante l'avvio, fungendo da “nucleo” per il BIOS della tua scheda madre. Questa nuova versione 1.0.0.6 aggiunge ufficialmente 26 nuovi parametri che possono migliorare la compatibilità e l'affidabilità della DRAM, in particolare per la memoria che non rispetta le specifiche JEDEC standard.

"A partire da questo mese, abbiamo iniziato i beta test che si concentrano in gran parte sulla stabilità della DRAM (>DDR4-2667) overclockate" si legge in un passaggio presente nel post pubblicato sul blog nella giornata di oggi, raggiungibile attraverso questo indirizzo.