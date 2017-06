AMD presenta la GPU più veloce al mondo, si focalizzerà sul machine learning

: AMD annuncia la disponibilità della GPU più veloce al mondo per lo sviluppo del machine learning e per la gestione di grandi carichi di lavoro in ambito grafico, la Radeon Vega Frontier Edition , disponibile a partire da oggi.

Concepita per supportare ingegneri informatici, game designers e professionisti nel campo della grafica, Radeon Vega Frontier Edition consente agli utenti di affrontare con facilità i massicci dataset e segna un aumento di prestazioni del 33% in più rispetto alla concorrenza nel benchmark DeepBench, calcolato tramite la misurazione delle prestazioni in operazioni di base coinvolte nella formazione di reti neurali profonde. La prima scheda grafica sul mercato con l'architettura GPU "Vega" di AMD, Radeon Vega Frontier Edition insieme alla potenza del software Radeon Pro consente a creativi e sviluppatori di esplorare nuove frontiere nei rispettivi campi:

Prestazioni senza precedenti i e TCO nelle applicazioni di machine learning , assieme alla piattaforma software open source e completamente scalabile ROCm di AMD. Gli sviluppatori possono ora utilizzare la potenza dell'architettura "Vega" per lo sviluppo di algoritmi di apprendimento su Radeon Vega Frontier Edition più velocemente che con qualsiasi altra GPU sul mercato i , per poi distribuire il tutto su server dotati di acceleratori Radeon Instinct.

per ottenere modelli sempre più grandi e complessi oltre che a implementare la visualizzazione in tempo reale e il rendering fisico. Grazie a Radeon ProRender, il potente motore di rendering di AMD che consente ai professionisti creativi di produrre immagini incredibilmente fotorealistiche, Radeon Vega Frontier Edition consente ai professionisti di renderizzare oggetti fino al 172 per cento più velocemente rispetto ad una scheda video equivalente della concorrenza. Grazie alla sua potenza grafica e ad una scalabilità multi-GPU eccezionale, utilizzando due GPU Radeon Vega Frontier Edition si può ottenere un incremento in termini di velocità del 91%. Game design e flussi di lavoro più veloci grazie alla GPU ottimizzata per ogni fase del flusso di lavoro degli sviluppatori di videogiochi, dalla realizzazione di asset alla fase di playtesting fino all’ottimizzazione delle prestazioni. Con l'interfaccia utente Radeon Pro Settings, gli utenti possono passare da "Radeon Pro Mode" a "Gaming Mode" per alternarsi tra le applicazioni di animazione come Autodesk Maya e ottimizzazioni di prestazioni con strumenti gratuiti e open source resi disponibili nell'ambito dell'iniziativa GPUOpen di AMD.

Le schede grafiche Radeon Vega Frontier Edition sono disponibili presso i rivenditori, in alcune regioni selezionate, a partire da oggi con un SEP di $999 per l'edizione raffreddata ad aria. La versione raffreddata a liquido dovrebbe essere introdotta sul mercato nel Q3 con un SEP di $1499.