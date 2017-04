AMD presenta i nuovi processori desktop della serie Ryzen 5

: Dopo aver reso disponibili, a livello mondiale, lo scorso mese di marzo i potenti processori desktoppresenta oggi quattro nuovi modelli della famiglia di processori desktop, che offrono ottime prestazioni a prezzi per tutte le esigenze.

I processori AMD Ryzen 5 consentono di vivere esperienze immersive ed offrono prestazioni elevate a videogiocatori e creatori di contenuti in tutto il mondo, con prestazioni fino all’87% superiori rispetto ai prodotti della concorrenza (AMD Ryzen 5 1600X vs. Intel Core i5 7600K). Pensati per il multitasking, grazie alla technologia AMD SenseMI e alla potenza e all’efficienza energetica della nuova architettura "Zen", i processori AMD Ryzen 5 si adattano perfettamente alle esigenze degli utenti, offrendo prestazioni elevate per ogni loro attività.

Le nuove CPU AMD Ryzen 5 sono state sviluppate per tutte le attività della vita quotidiana: i modelli 1600X e 1600 sono pensati per il gaming e lo streaming video ed offrono prestazioni tipiche delle workstation, mentre 1500X e 1400 rappresentano il giusto compromesso tra attenzione ai costi e potenza di calcolo per gioco e lavoro.