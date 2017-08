AMD Radeon RX Vega 56 supererebbe le prestazioni della NVIDIA GTX 1070

Secondo TweakTown la scheda videoin uscita il 14 agosto in America sarebbe più performante della NVIDIA GeForce GTX 1070. Come già anticipato nel nostro speciale la versione meno performante della famiglia Vega sarebbe stata al livello della GTX 1070 ma quanto pare i primi rumor cominciano a dare la scheda AMD in vantaggio.

AMD non ha fornito molti Benchmark per la nuova famiglia Vega, soprattutto per quanto riguarda la Vega 56. Visto il prezzo americano di 399$, che ipoteticamente potrebbe arrivare a 500€ in Italia, se i risultati fossero confermati sarebbe un'ottima notizia per tutti i PC gamers, considerando che la GTX 1070 si aggira sui 500€ (e anche più a seconda del modello) su Amazon.

I seguenti test sono stati eseguito con un Intel Core i7-7700K @ 4.2GHz, 16GB di DDR4-3000MHz RAM con sistema operativo Windows 10. La risoluzione scelta è 2560x1440 per entrambe le schede video, con settaggi ULTRA per Battlefield 1, Ultra per Civ 6 con 4x MSAA, DOOM a Ultra con 8x TSAA e COD:IW ad High.



AMD Radeon RX Vega 56 (NVIDIA GeForce GTX 1070):

Battlefield 1: 95.4FPS (GTX 1070: 72.2FPS)

Civilization 6: 85.1FPS (GTX 1070: 72.2FPS)

DOOM: 101.2FPS (GTX 1070: 84.6FPS)

COD:IW: 99.9FPS (GTX 1070: 92.1FPS)

Secondo questi test la soluzione Vega 56 risulta più veloce della GTX 1070 di circa il 20%.