AMD Ryzen 7 vs Intel i7-7700K, prestazioni a confronto

L’introduzione delle nuove CPU Ryzen 7 dia marzo ha riportato la concorrenza nel mercato delle CPU per desktop. Con 8 core e 16 thread,la più recente CPU di AMD, progettata per videogiocatori, creatori di contenuti e utenti professionali.

In calce è disponibile un grafico che mostra le prestazioni di Ryzen 7 1700X rispetto alla CPU Intel i7-7700K, all’interno di alcuni scenari di utilizzo dei PC, tra cui gaming in 4K per titoli AAA, streaming di gioco, creazione di contenuti e codifica video. Nella fattispecie, rispetto al Ryzen 7 1700X, il Core i7-7700K ha raggiunto il 67% delle prestazioni di codifica video in Handbrake e l'82% delle prestazioni in Adobe Premiere CC.

Durante lo streaming simultaneo di giochi via OBS, il Ryzen 7 1700X perde meno dell'1% di frame, mentre il Core i7-7700K perde il 18% dei frame in game, ed, infine, rispetto al Ryzen 7 1700X, il Core i7-7700K raggiunge il 65% delle prestazioni in POVRay, il 69% delle prestazioni in Blender e il 63% delle prestazioni di Cinebench, registrando performance medie per la creazione di contenuti pari in media al 66% di quelle della CPU Ryzen 7 1700X