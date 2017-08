AMD Ryzen: disponibili i nuovi processori Threadripper 1950X e 1920X

ha annunciato che a partire da oggi sono disponibili i nuovi processori per PC desktop di fascia alta. Entrambi i processori presentano il moltiplicatore sbloccato, garantendo così la possibilità di overclock.

Annunciati inizialmente nel corso di Siggraph, le nuove CPU presentano un’architettura che offre prestazioni senza compromessi, funzionalità avanzate, maggiore efficienza e prestazioni eccezionali anche nei carichi di lavoro più esigenti:

Ryzen Threadripper 1950X con 16 core e 32 thread, con una frequenza base di 3.4 GHz e un boost fino a 4.0 GHz è disponibile al prezzo consigliato di $999.

con 16 core e 32 thread, con una frequenza base di 3.4 GHz e un boost fino a 4.0 GHz è disponibile al prezzo consigliato di $999. Ryzen Threadripper 1920X con 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 3.5 GHz e un boost fino a 4.0 GHz è disponibile al prezzo consigliato di $799.

con 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 3.5 GHz e un boost fino a 4.0 GHz è disponibile al prezzo consigliato di $799. Ryzen Threadripper 1900X con 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 3.8 GHz e un boost fino a 4.0 GHz sarà disponibile dal 31 agosto al prezzo consigliato di $549.



Tutti i processori AMD Ryzen Threadripper prevedono il supporto di un ecosistema di piattaforme X399, con le schede madri già disponibili dai principali produttori tra cui ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI. Per sfruttare le capacità di multi-tasking e le potenzialità in ambito gaming di Ryzen Threadripper, Alienware ha lanciato il suo esclusivo sistema Area-51 Threadripper Edition, un PC desktop con processore AMD Ryzen Threadripper a 16-core, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti di soluzioni desktop high-end in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su AMD Ryzen Threadripper potete visitare il sito ufficiale.