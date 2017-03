AMD si prepara all'arrivo di Mass Effect Andromeda con il nuovo Radeon Crimson

ha lanciato oggi un nuovo aggiornamento per i driver delle schede grafiche Radeon. Il software Crimson ReLive Edition arriva così alla versione 17.3.2 e la principale novità è l'ottimizzazione che prepara le GPU dell'azienda di Sunnyvale all'arrivo del nuovo titolo di BioWare: l'attesissimo

Secondo AMD, grazie alla nuova versione suddetta dei driver, il videogioco potrà girare il 12% più veloce su una Radeon RX 480 da 8 GB. L'azienda ha anche introdotto un profilo ottimizzato per la tessellation del titolo.

Un'altra questione interessante venuta fuori dal aggiornamento del Radeon Software arriva da VideoCardz, e ci porta una novità: scavando nei modelli GPU supportati da questo driver pare che sia venuta fuori la compatibilità anche con delle schede grafiche appartenenti alla serie RX 500, che dovrebbe essere una sorta di Polaris refresh. I modelli in questione sarebbero la Radeon RX 480, la Radeon RX 570 e la Radeon RX 560. Non abbiamo però informazioni su tali schede.