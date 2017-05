AMD trasmetterà in diretta il keynote del Computex, mercoledì 31 Maggio

annuncia oggi il live webcast della conferenza stampa che si terrà in occasione dela Taipei, Taiwan. L'evento durerà un’ora e sarà caratterizzato dalla presenza del management AMD che insieme ai propri partner condividerà aggiornamenti sui prodotti AMD attuali e futuri.

Il Presidente e CEO di AMD, Dr. Lisa Su e Jim Anderson, Senior Vice President e General Manager del Computing e Graphics Business Group di AMD, mostreranno inoltre alcune demo hardware in anteprima.

Il webcast e la conferenza stampa si terranno mercoledì 31 maggio, dalle 4 alle 5 a.m. CEST. In particolare, sarà possibile seguire il live webcast collegandosi a questo indirizzo.

Sarà anche presente sul posto una delegazione di Everyeye, che vi terrà aggiornati con approfondimenti, hands on e notizie direttamente dall'importante evento di Taipei. L'appuntamento è quinti per le ore 5:00 del prossimo 31 Maggio, per la conferenza di presentazione targata https://www.amd.com/en/events/computex-2017, che si preannuncia scoppiettante.