Anche Amazon sarebbe interessata sulle automobili autonome

edgià da tempo sono al lavoro sulla guida autonoma. A quanto pare, però, questo mercato potrebbe presto guadagnare un altro marchio importante, perchè secondo quanto rivelato da alcune fonti al Wall Street Journal, anche Amazon sarebbe interessata al progetto.

La creatura di Jeff Bezos, infatti, avrebbe messo su un team di dodici persone, circa un anno fa, che ha l’obiettivo di sondare il terreno in vista del possibile lancio di veicoli autonomi. Il gruppo però vorrebbe utilizzare la tecnologia per effettuare consegne più velocemente, attraverso una tecnologia sviluppata in-house per rendere i veicoli di consegna più intelligenti ed efficienti possibili.

Non è più un segreto il fatto che Amazon stia cercando di prendere sempre più il controllo della catena di fornitura e consegna, attraverso i droni e la gestione del trasporto marittimo, al fine di ridurre quanto più possibile i costi, nonostante il tutto probabilmente porterà ad una riduzione drastica dei posti di lavoro.