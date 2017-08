Anche Facebook sarebbe al lavoro su un altoparlante intelligente

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, anchestarebbe sviluppando un altoparlante intelligente. Il dispositivo, che probabilmente verrà annunciato la prossima primavera, includerà un ampio touchscreen, fotocamera grandangolare, microfoni ed altoparlanti.

Sarà quindi molto simile all’Echo Show di Amazon, che il gigante degli e-commerce ha presentato di recente. Tuttavia, dovrebbe avere uno schermo molto più grande (si parla tra i 13 ed i 15 pollici), e sarà fondamentalmente dedicato alla chat testuale e video.

Bloomberg afferma che Facebook vorrebbe usare l’intelligenza artificiale per funzionalità avanzate dedicate alla fotocamera, come la scansione delle persone, il che lo renderebbe un competitor della videocamera Nest IQ, che può appunto riconoscere le persone presenti a casa. Facebook però dovrà superare i problemi di privacy che sicuramente saranno avanzati in caso di funzionalità always-on per la fotocamera. Molte persone infatti sono già convinte che Facebook ascolta le conversazioni degli utenti tramite il microfono dello smartphone, nonostante le secche smentite arrivate proprio dalla società di Menlo Park.

Oltre a ciò, Bloomberg afferma che Facebook sarebbe anche al lavoro su un altoparlante autonomo da 100 Dollari, ed entrambi saranno basati su un’assistente artificiale sviluppato proprio dal social network, ma non sappiamo se si tratterà di quello sviluppato da Zuckerberg per controllare la propria casa o meno. La conferme però dovrebbero arrivare solo il prossimo anno nel corso dell’F8 Conference del prossimo anno.