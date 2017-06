Anche Google ha creato un fidget spinner digitale. Già.

No, non siamo esattamente sicuri che ce ne fosse l'esigenza, comunqueha creato un enormecon cui potete perdere il vostro tempo. Ecco come fare ad "evocarlo".

Google non è esattamente il primo ad aver creato un fidget spinner virtuale, vi basta prendere in mano il vostro smartphone per vedere come su Play Store e App Sore ce ne siano a decine. Ora, non sappiamo esattamente chi possa ritenere interessante e divertente fare ruotare freneticamente un aggeggio totalmente digitale, ma del resto non capiamo nemmeno il motivo del successo dei fidget spinner fisici... quindi, tanto vale lasciare perdere.

Per far comparire il fidget spinner virtuale dovete impostare la lingua del motore di ricerca su inglese e, quindi, cercare la sola parola spinner. Se tutto va bene dovrebbe comparirvi il "simpatico" easter egg di Google, con possibilità di scegliere tra un fidget spinner vero e proprio e una sorta di ruota della fortuna sempre da "spinnare" a piacimento. Beh, buon divertimento.