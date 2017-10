Anche HP abbandona Windows Phone: niente più smartphone

HP ha ufficialmente cancellato i piani per sviluppare una nuova linea di smartphone basati su Windows Phone, a causa del disinteresse generale di Microsoft nel continuare a combattere Google ed Apple nel settore degli smartphone.

Nick Lazaridis, presidente della divisione europea di HP, parlando con The Register ha affermato che “non ha senso”continuare a sviluppare smartphone Windows in quanto Microsoft ha deciso di cambiare strategia” ed ora è “meno concentrata” su Windows Mobile.

L’anno scorso HP ha lanciato l’x3 Elite, uno smartphone basato su Windows Phone di fascia alta in grado di funzionare come telefono cellulare, computer portatile e desktop, in quanto indirizzato all’utenza business.

Lazaridis ha rivelato che la sua compagnia aveva intenzione di produrre altri prodotti per la gamma Elite, ma l’azienda interromperà il supporto nel 2019.

Un altro rappresentante della compagnia, parlando con The Verge, ha confermato la dichiarazione, ma non ha escluso del tutto lo sviluppo di altri smartphone Windows. Lo stesso ha affermato che “HP sta valutando i piani per Windows Mobile in base alla tabella di marcia di Microsoft”.