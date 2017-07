Anche Jeff Bezos si iscrive ad Instagram, primo post su Blue Origin

è uno dei social network del momento, in quanto utilizzato principalmente dai giovani per mostrare agli amici le loro avventure. Tuttavia, nella giornata di ieri la piattaforma di condivisione foto diha guadagnato un ulteriore VIP.

Jeff Bezos, l’amministratore delegato di Amazon e Blue Origin, infatti, si è iscritto ad Instagram e non ha perso tempo per prendere familiarità con il social network.

Il miliardario infatti ha immediatamente pubblicato un filmato che mostra il nuovo stabilimento di Blue Origin in cui è sviluppo New Glenn, il veicolo orbitale che dovrebbe effettuare il suo primo volo entro il 2020. Si tratterà anche di un razzo riutilizzabile, azionato dal motore BE-4 di Blue Origin, ed è destinato a fornire carichi utili orbitali (e passeggeri).

Non sappiamo a che punto siano i lavori, ma siamo sicuri che Bezos attraverso il proprio account ufficiale Instagram non ci farà mancare aggiornamenti. Chissà che non svelerà anche qualche retroscena su Amazon.