Anche Lenovo e Motorola saranno presenti alla Milan Games Week

: Lenovo e Motorola partecipano con una arena multimediale a Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dell’industria videoludica, promossa dall’Associazione AESVI.

Un appuntamento, in programma dal 29 settembre al 1 ottobre a Fiera Milano Rho, che appassionati di gaming, creatività e multimedialità aspettano ogni anno sempre più numerosi per incontrare brand e protagonisti del settore con le novità importanti della stagione.

Lenovo e Motorola animeranno l’area innovazione presso lo stand Hall 8 B04, con postazioni dedicate a una vasta gamma di prodotti icona, in particolare Y910, il notebook da gioco che con schermo da 17,3” e scheda grafica NVIDIA® GeForce® garantisce prestazioni straordinarie. Tra i prodotti esposti non mancheranno i rivoluzionari tablet convertibili 2-in-1 Yoga Book, che digitalizzano gli appunti e i disegni anche da carta, oltre che da tavoletta grafica, e Yoga 720, il convertibile ancora più portatile e compatto.

Tra i modelli di smartphone di nuova generazione saranno presenti Moto Z2 Play, G5S e G5S Plus e gli ultimi annunciati Moto Z2 Force e Moto x4, dotati di funzionalità completamente nuove, insieme ai Moto Mods che trasformano lo smartphone in esperienze prima impensabili con altri dispositivi: console portatile, speaker in alta definizione, fotocamera Hasselblad e molto altro ancora.

Oltre alla possibilità di provare questi prodotti nelle aree demo, i visitatori dello spazio Lenovo e Motorola avranno a disposizione un palinsesto di iniziative di intrattenimento. Potranno giocare utilizzando il nuovo Moto GamePad, che permette di trasformare lo smartphone in una console palmare per videogiochi, con Moto Z2 Play e Moto Z2 Force o accedendo alle postazioni dei notebook gaming su cui girerà il nuovissimo “WRC 7” distribuito da Bigben Interactive per sfidarsi mettendo alla prova le proprie abilità con un racing game.

Potranno anche farsi dedicare un ritratto unico; lo stand ospiterà un fumettista che realizzerà disegni e ritratti personalizzati – e condivisibili sui social media – con Yoga Book.

Lenovo metterà inoltre a disposizione i suoi notebook da gioco della serie Y anche presso lo stand Microsoft.