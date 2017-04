Anche Microsoft parteciperà alla Milano Design Week

Nell’ambito della Milano Design Week e degli Icon Design Talks in corso in questi giorni presso la nuova, si terrà un momento di confronto sul tema delloe degli spazi di lavoro del futuro: giovedì 6 Aprile alle ore 16:30 - “Smart Working: trasparenze e dinamismo negli ambienti di lavoro”.

Paola Cavallero, Direttore Generale di Microsoft Italia, interverrà per approfondire la visione di Microsoft rispetto agli innovativi scenari della produttività e del lavoro agile - anche alla luce della nuova sede che interpreta un rinnovato impegno per lo smart working - e si confronterà i protagonisti del mondo del design che stanno ridisegnando le metropoli, gli spazi di lavoro e gli stili vita. In particolare prenderanno parte al dibattito moderato da Gianluigi Ricuperati, scrittore e direttore creativo della Domus Academy: