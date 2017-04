Anche su Netflix arrivano i Like

Importante modifica apportata dai gestori dinella giornata di ieri. Il famoso servizio di streaming, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, ha annunciato di aver cambiato il sistema di valutazione, che non sarà più composto dalle stelle, ma dai like.

Mettendo il pollice alzato ad un determinato contenuto, gli utenti faranno capire a Netflix che il contenuto è stato di loro gradimento, e l’algoritmo interno provvederà a fornire suggerimenti basati su questa azione.

Non è tutto, perchè la valutazione a stelle mostrata a fianco di ogni titolo sarà sostituita con una percentuale di compatibilità personalizzata: si tratterà di una stima da parte di Netflix che verrà calcolata in base agli algoritmi che analizzano le abitudini televisive.

“A Netflix abbiamo usato la valutazione a stelle per molto tempo, ma dopo un anno di test abbiamo scoperto che, nonostante sia servita a personalizzare i suggerimenti, il suo utilizzo può generare confusione - si legge ne documento -. Quando un utente vede i pollici, invece, sa che la scelta indica al sistema i suoi gusti per l'individuazione di altri contenuti desiderabili. Infatti, quando nei nostri test abbiamo sostituito le stelle coi pollici, abbiamo riscontrato un incredibile aumento (pari al 200%) nelle valutazioni”.