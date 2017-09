Anche Showtime ha sfruttato la CPU dei visitatori per il mining di criptovalute

Non solo, anche i siti del network televisivo(lo stesso di Twin Peaks) sono stati beccati a ciucciare CPU ai visitatori per. Se nel caso precedente ad usare questa controversa tecnica di monetizzazione avevamo un sito che condivideva contenuti piratati, ora stiamo parlando di un'azienda di tutto rispetto.

Per il momento –stando a The Verge– pare che la pratica sia stata attuata solo nel corso del weekend appena concluso. Forse si tratta di un semplice test per valutare reazione del pubblico, eventuali problemi e, quindi, ammontare della monetizzazione ricavata in questo modo.

I siti dove sarebbe stato implementato Coinhive, lo stesso script di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, sarebbero showtime.com e showtimeanytime.com. Lo script è già stato rimosso, forse complici le reazioni piuttosto brusche di alcuni utenti di twitter seccati dalla pratica. Un'ipotesi vorrebbe che lo script sia stato implementato ad insaputa di Showtime, insomma il network sarebbe stato hackerato.

Nel frattempo Coinhive ha dichiarato che sono piuttosto delusi dal fatto che alcune realtà stiano implementando lo script senza premurarsi di avvertire i propri visitatori. Il problema, infatti, non starebbe nello script in se –tant'è che in molti si sono dimostrati entusiasti di dire addio elle pubblicità invasive, in cambio di un po' della propria potenza di calcolo– ma nella mancanza di trasparenza.

Showtime si è rifiutata di commentare la vicenda.