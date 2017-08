Ancora conferme per Android O: FCC svela la versione 8.0.1 con patch di agosto

Vi abbiamo già riportato, nel corso di questa mattina, comesi stia preparando all'oramai quasi certo lancio dinel breve periodo. Infatti, la società californiana sta pian piano aggiornando tutti i suoi servizi e app per renderli compatibili con la prossima major release del robottino verde.

Ora, però, giungo nuove interessanti conferme per quanto riguarda l'uscita di Android O, che dovrebbe avvenire il prossimo 21 agosto. In particolare, abbiamo notato che, negli screenshot allegati alla recentissima certificazione FCC di Google Pixel 2, compare come versione di Android la 8.0.1, con patch di sicurezza del 5 agosto 2017.

L'attuale Developer Preview, che abbiamo sottomano in questo momento sul nostro fidato Nexus 5X, è basata sulla versione 8.0.0 con patch di sicurezza del 5 luglio 2017 e non risulta disponibile alcun update. E' molto probabile, quindi, che l'ente statunitense dedicato alla certificazione di dispositivi elettronici abbia per le mani la versione finale di Android O, segno praticamente certo del fatto che l'update uscirà questo mese, vista anche la presenza delle patch di agosto. Vi lasciamo in calce alla news gli screenshot tratti dalle due versioni a confronto.

Insomma, tutto fa pensare che il 21 agosto potremo finalmente avere per le mani la versione stabile della prossima major release del robottino verde. D'altronde, Evleaks, "autore" del leak della data di lancio, ha dimostrato già in passato la sua affidabilità quando si tratta di informazioni relative a Google.