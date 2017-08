Ancora record per il Bitcoin, superata anche la soglia dei 4500$

Il Bitcoin non accenna a demordere nel salire di valore e supera il valore didopo una picchiata spaventosa che l'aveva visto scende a meno di 3900$ durante il 15 agosto. Nonostante tutto la moneta continua ad essere desiderata in tutti gli exchange internazionali e al di là dellemostra una andamento positivo.

La decisione dell'aggiornamento SegWit che permetterà al Bitcoin di creare dei canali di pagamento rapidi con commissioni nulle o comunque basse è stata accolta positivamente di mercati. Da una parte la scissione dei contrari a SegWit che ha creato il Bitcoin Cash non ha intaccato la salute del Bitcoin, dall'altra il suo valore sta aumentando per via della possibilità di implementare la Lightning Network dal 21 agosto.

Dell'aumento di valore stanno giovando anche tutte le altre criptovalute (si parla di centinaia e centinaia di monete digitali), alcune delle quali sono letteralmente esplose, dal valere pochi centesimi di dollaro a qualche decina di dollari.