Android Nougat arriva anche sui Galaxy S7 sbloccati

Dopo gli aggiornamenti rilasciati per le versioni brandizzate,ha iniziato in via ufficiale il rollout disuiedsbloccati.

La notizia è stata riportata da alcuni utenti americani, che hanno segnalato di aver ricevuto sui loro smartphone (numero di modello SM-G930U) la notifica della presenza dell’aggiornamento via OTA.

Il pacchetto, a quanto pare, pesa circa 1,2 gigabyte, il che vuol dire che sarà necessaria una connessione WiFi stabile per poter effettuare il download. Samsung inoltre raccomanda di attaccare lo smartphone ad una fonte di energia durante la fase d’installazione e download per evitare spiacevoli incidenti.

L’arrivo in Europa sarebbe ormai prossimo, e secondo alcuni sarebbe già cominciato dal Regno Unito. Nougat porta con se tutte le novità previste dal nuovo sistema operativo touch della società di Mountain View, a cui si aggiungono alcune modifiche apportate dal produttore all’interfaccia grafica.