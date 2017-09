Android Nougat presente sul 15,8% dei dispositivi Android

Nuovo mese, nuove statistiche sulla distribuzione dia livello mondiale. Il gigante dei motori di ricerca, infatti, ha diffuso i dati generati dagli accessi al Play Store, che mostrano ancora una volta un Android Nougat rispetto al mese precedente, in quanto presente sul 15,8% dei dispositivi col robottino verde.

Primo posto ancora per Marshmallow: la sesta generazione del sistema operativo detiene una quota di mercato del 32,2%, seguita da Lollipop al 28,8%.

Sul viale del tramonto KitKat (15,1%), Jelly Bean (6,9%), Ice Cream Sandwich (0,6%) e Gingerbread (0,6%).

Chiaramente nella tabella che potete trovare in calce ancora non è presente Android Oreo, in quanto la distribuzione è ancora nelle fasi iniziali ed attualmente detiene una quota di mercato inferiore allo 0,1%. Già a partire dal prossimo mese, però, la situazione dovrebbe cambiare e nella tabella potrebbe essere presente l’ottava versione dell’OS touch del colosso di Mountain View.