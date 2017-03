Android O facilita la personalizzazione di suonerie e suoni di notifica

Come ampiamente previsto, continuano ad emergere novità sulla nuova versione del sistema operativo mobile di, la cui prima Devloper Preview è stata rilasciata all’inizio di questa settimana.

Come rivelato ad Android Police da vari utenti, in Android O sarà molto più facile personalizzare tutto quanto riguarda le suoneria ed i suoni di notifica, ovvero quel comparto che gestisce suoneria, sveglia ed impostazioni di notifica del telefono stesso, con file scaricati sul web, o ricevuto via mail.

Andando nell’apposito menù, infatti, sarà possibile aggiungere alla lista di quelli esistenti un suono da un altro dispositivo di memorizzazione, come accade già sui Samsung, LG ed altri telefoni, come si può vedere attraverso lo screenshot presente in calce.

Si tratta di un passo in avanti dal punto di vista dell’usabilità, che renderà inutile collegare il telefono ad un computer e pasticciare con il file manager per impostare la propria suoneria preferita.